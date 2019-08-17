ايمن, عودة, يحمل, على, ايهود, براك, ويدعوه, الى, اعتزال, الحياة, السياسية,

حمل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة على رئيس الوزراء الاسبق ايهود براك قائلا انه يرفض اعتذار براك على احداث اوكتوبر عام 2000 وقال ان براك كان سيبدي المسؤولية اذا اعتزل الحياة السياسية والحلبة العامة وبقي في طيات الماضي . واضاف اننا لا نحتاج براك من اجل استبدال نتنياهو . وقال عودة ان 19 عاما قد مضت منذ ان خان براك اصوات مئات الالاف من الناخبين العرب الذين صوتوا له في الانتخابات المباشرة ضد نتنياهو وانهم تعلموا من هذه الخيانة درسا وهو ان مناهضة نتنياهو لا تبرر كل شيئ وان هناك اشياء اهم منها .

وجاءت اقوال رئيس القائمة المشتركة تعقيبا على تصريح ادلى به براك عبر التويتر هاجم فيه العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين المحتجين ضد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الليلة الماضية في بيتاح تكفا حيث تم اعتقال عدد منهم. وقال براك ان بيتاح تيكفا هي ليست ام الحيران وانه من حق المواطنين التظاهر والاحتجاج. واكد عودة انه من حق المواطنين في ام الحيران ايضا التظاهر والاحتجاج دون التعرض للعنف الشراطي.ويذكر ان النائب عودة قد اصيب بجروح في راسه خلال عملية اخلاء ام الحيران عام 2017 وان مواطنا بدويا هو يعقوب ابو القيعان قد استشهد بينران الشرطة في هذا الحادث. وفد وصفت الشرطة في البداية يعقوب ابو القيعان بارهابي الا انها عدلت فيما بعد ان هذا الوصف.