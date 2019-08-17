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الفنان هيثم خلايلة يطلق اغنيته الجديدة "يا غزالة"‎



  |   سوسن بشناق   |   اضافة تعليق



أصدر الفنان هيثم خلايلة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “يا غزالة” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتوب”.


الأغنية تمكنت من جذب الجمهور العربي من خلال الفيديو الكليب لها الذي انطلق منذ ايام 

أغنية “يا غزالة” من كلمات: ريمون سالم،موسيقى: جهاد حدشيتي، إخراج: عماد رحيم، تسجيل: محمد القيسي ، وتوزيع عمر الصباغ، تصوير :عماد رحيم 
ولاقت أغنية “يا غزالة ” إعجاب الجمهور من جميع انحاء العالم .
 الاغنية  التي جاءت مختلفة سواء من خلال اللحن أو اختيار الكلمات البسيطة والسهلة وكذا الرومانسية ، أو من خلال التقنية العالية في تصوير الكليب الذي صور في لوس انجلوس التي تعرف بطبيعتها الخلابة





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