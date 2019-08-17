شركة, اسرائيلية, تطور, تكنولوجيا, تمكن, المستخدم, من, الاستغناء, عن, كلمات, السر,

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قال علماء إنهم تمكنوا من إعادة تركيب عطر يعتقدون أن أشهر فاتنات التاريخ،...
أصبحت مشكلة البيانات الصوتية إحدى أبرز المشكلات التي تقلق مستخدمي هواتف "آيفون"...
قتل صبي إبن العشر سنوات بعدما سحبه تمساح مياه مالحة من مركبه في جنوب...
تتوالى فضائح "فيسبوك" خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات...
تراجعت "أبل" في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة، وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية...
اكتُشف خلل في "واتس آب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة تتيح تحرير وتعديل رسائل...
كشفت عارضة الأزياء “جيما داوني”، البالغة من العمر 23 عامًا، أن زوج من الأحذية...
تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى...
كشفت شركة سامسونج اللثام رسميا عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل...
كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين...