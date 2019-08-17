شركة, اسرائيلية, تطور, تكنولوجيا, تمكن, المستخدم, من, الاستغناء, عن, كلمات, السر,

شركة إسرائيلية تطور برنامجا يمكن المستخدم من الاستغناء عن كلمات السر لتأمين المعلومات وتقول الدكتورة شيمريت تسور دافيد وهي من مؤسسي الشركة ان دور كلمات السر في ضمان امن المعلومات قد ولى اذ ان قراصنة الحواسيب قد اثبتوا قدراتهم على اختراق الحواسيب بواسطة سرقة كلمات السر .

وعليه فشرعت الشركات المتخصصة بتأمين المعلومات في السايبر في تطوير طرق أخرى للتأكد من ان من يستخدم الأجهزة المحوسبة هو بالفعل من المأذونين بذلك . ويشير تقرير أعدته شركة غارتنير الدولية الى انه بحلول عام 2022 ستتبنى حوالي 60% من الشركات الكبرى أساليب أخرى غير كلمات السر للحفاظ على المعلومات والبينات ويتم تطوير هذه الأساليب والطرق بشكل مستمر وانها باتت تستخدم اكثر فاكثر ونها تشخيص البصمات او صوت الانسان او تشخيص ملامح وجه المستخدم كما تم تطوير طريقة أخرى مخيفة بعض الشيء وهي ادخال شريحة اليكترونية صغيرة الى تحد جلد المستخدم تحمل المعطيات اللازمة للتأكد من هويته