اصابة, خطيرة, لطفل, غرق, في, بركة, كوخ, خشبي, بالجولان,

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لقيت شابة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر اليوم...
استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان...
اليوم السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
وقع مساء امس الجمعة حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية مدخل بلدة كابول...
اعتدت قوات الشرطة على النائب عوفر كسيف (الجبهة – القائمة المشتركة) خلال مظاهرة في...
استقبل اهالي عرابة حجاج الفوج الثاني بقيادة الحاج عايد نجار بعد ظهر اليوم وفي...
أصيب مواطنان في عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم , هما شاب في...
اعتقلت الشرطة احد سكان اللد في التاسعة والثلاثين من العمر بشبهة التنكيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم 27.7.19، تلقت...