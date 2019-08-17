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اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض للغرق في بركة كوخ خشبي بمنطقة الجولان اليوم السيت ووصفت حالته بالخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الطفل الى المستشفى بحالة خطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان




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