اصابة, خطيرة, لطفل, غرق, في, بركة, كوخ, خشبي, بالجولان,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الطفل الى المستشفى بحالة خطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض للغرق في بركة كوخ خشبي بمنطقة الجولان اليوم السيت ووصفت حالته بالخطيرة .

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