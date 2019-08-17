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سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر نادي برشلونة، صباح اليوم السبت، بيانًا للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا بالأمس.

واشتكى سواريز من آلام في الساق اليمنى، ليخرج من أرضية الملعب، ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا منه.
وقال البيان الرسمي لبرشلونة: "خضع لويس سواريز لفحوصات طبية صباح اليوم، والتي أكدت إصابته في عضلة الساق اليمنى، وعودته للمشاركة مرتبطة بمدى تعافيه".
وفي نفس السياق أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي ستكون عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.
وكان برشلونة قد تلقى الهزيمة بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو في معقل الأخير "سان ماميس"، ليستهل حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بأسوأ طريقة ممكنة.
سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو




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