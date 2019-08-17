تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-17 15:34:00 مقتل شابة في الجديدة المكر واعتقال زوجها |  2019-08-17 14:31:28 كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد |  2019-08-17 14:29:29 مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل |  2019-08-17 14:27:29 ايمن عودة يحمل على ايهود براك ويدعوه الى اعتزال الحياة السياسية |  2019-08-17 14:25:03 الفنان هيثم خلايلة يطلق اغنيته الجديدة "يا غزالة"‎ |  2019-08-17 12:09:25 شركة اسرائيلية تطور تكنولوجيا تمكن المستخدم من الاستغناء عن كلمات السر |  2019-08-17 12:06:19 سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا |  2019-08-17 11:56:25 اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان |  2019-08-17 11:55:02 سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو |  2019-08-17 11:34:08 اهالي ام الفحم يستقبلون الحجاج باجواء رائعة |  2019-08-17 07:00:57 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-08-17 07:00:34 أميركا تصدر مذكرة لضبط الناقلة الإيرانية "غريس 1" |  2019-08-17 07:00:02 القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة |  2019-08-17 07:01:36 اصابات خلال شجار عائلي عنيف في مدينة رهط |  2019-08-17 07:02:29 مصرع الشاب عمران غضبان من ابو سنان في حادث طرق مروع مدخل كابول |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طهران تعلن عن دخول منظومة "باور 373" الصاروخية للخدمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر، بعد أن صارت منظومة "باور 373" جاهزة للاستخدام.


وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش، العميد سعيد شعبانيان، إن "المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية، أن المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم الكشف عن "باور 373"، في 22 أغسطس/ أب الجاري.

ويصف خبراء محليين منظومة "باور 373" المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة "إس-300" الروسية.

ومنظومة باور 373 هي منظومة صاروخية بعيدة المدى للدفاع الجوي تم تصميمها وصنعها على يد خبراء وعلماء منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وبالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية في البلاد، وهي قادرة على ضرب عدة أهداف بوقت واحد.
طهران تعلن عن دخول منظومة "باور 373" الصاروخية للخدمة




كلمات متعلقة

طهران, تعلن, عن, دخول, منظومة, "باور, 373", الصاروخية, للخدمة,

تابعونــا

مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل 2019-08-17 | 14:29:29

قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في...

أميركا تصدر مذكرة لضبط الناقلة الإيرانية "غريس 1" أميركا تصدر مذكرة لضبط الناقلة الإيرانية "غريس 1" 2019-08-17 | 07:00:34

أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس...

القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة 2019-08-17 | 07:00:02

اعترضت منظومة القبة الحديدية الليلة الماضية قذيفة صاروخية تم اطلاقها من قطاع غزة...

نصر الله يتوعد اسرائيل بحضور بث مباشر لتدمير ألويتها العسكرية "إذا دخلت لبنان" نصر الله يتوعد اسرائيل بحضور بث مباشر لتدمير ألويتها العسكرية "إذا دخلت لبنان" 2019-08-16 | 22:10:15

توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير...

النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل 2019-08-16 | 18:39:42

قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...

اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض 2019-08-16 | 15:30:41

اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410...

الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل 2019-08-16 | 13:38:22

أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...

إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة 2019-08-16 | 13:26:58

أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو...

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية 2019-08-16 | 12:00:23

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...

طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين 2019-08-16 | 11:06:19

نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا العنف جرائم قتل النساء يافا مشاركة واسعة ضد مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة بث مباشر :آرسنال و واتفوردفيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةمسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة سرقة ممتلكات تخريب مسجد مجهولون حي المحاجنة مدينة ام الفحم استنكار عارم عربي طعن شاب يهودي كريات اربع فرار هرب يهودي وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com