اهالي, ام, الفحم, يستقبلون, الحجاج, باجواء, رائعة,

هذا وقد سادت اجواد مؤثرة خلال ايتقبال الحجاج تخللها دموع واحضان والقسم الاخر استقبل حجاجه بتزيين السيارات والبالونات.
هذا وقد سادت اجواد مؤثرة خلال ايتقبال الحجاج تخللها دموع واحضان والقسم الاخر استقبل حجاجه بتزيين السيارات والبالونات.
هذا وقد سادت اجواد مؤثرة خلال ايتقبال الحجاج تخللها دموع واحضان والقسم الاخر استقبل حجاجه بتزيين السيارات والبالونات.
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