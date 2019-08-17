اهالي, ام, الفحم, يستقبلون, الحجاج, باجواء, رائعة,

هذا وقد سادت اجواد مؤثرة خلال ايتقبال الحجاج تخللها دموع واحضان والقسم الاخر استقبل حجاجه بتزيين السيارات والبالونات.

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان ادوا مناسك الحج وعادوا سالمين الي احضان عاذلاتهم بحيث استقبل الاهالي حجاجهم قرب منتجع الواحه وقسم اخر بساحة قاعة الريف للافراح.

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