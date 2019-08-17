الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

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اليوم السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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