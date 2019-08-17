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توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير...
قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...
اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410...
أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...
أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو...
قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...
نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي...
ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان...
أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين...
أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس الخميس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين،...