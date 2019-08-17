وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو في بيان صحفي إن الناقلة "غريس 1" تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية.

أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.

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