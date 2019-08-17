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القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترضت منظومة القبة الحديدية الليلة قذيفة صاروخية تم اطلاقها من قطاع غزة .


ودوت صفارات الإنذار الليلة في سديروت وعدة تجمعات سكانية مجاورة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات او اضرار
القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة




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