القبة, الحديدية, تعترض, قذيفة, صاروخية, اطلقت, من, قطاع, غزة,

ودوت صفارات الإنذار الليلة في سديروت وعدة تجمعات سكانية مجاورة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات او اضرار

اعترضت منظومة القبة الحديدية الليلة قذيفة صاروخية تم اطلاقها من قطاع غزة .

تابعونــا

نصر الله يتوعد اسرائيل بحضور بث مباشر لتدمير ألويتها العسكرية "إذا دخلت لبنان" 2019-08-16 | 22:10:15 توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير...

النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل 2019-08-16 | 18:39:42 قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...

اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض 2019-08-16 | 15:30:41 اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410...

الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل 2019-08-16 | 13:38:22 أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...

إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة 2019-08-16 | 13:26:58 أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو...

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية 2019-08-16 | 12:00:23 قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...

طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين 2019-08-16 | 11:06:19 نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي...

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الامريكيتين"طليب وعمر" من دخول فلسطين 2019-08-16 | 09:07:44 ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان...

6دول تبدي استعدادا لاستقبال المهاجرين العالقين في المتوسط 2019-08-16 | 09:01:29 أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين...