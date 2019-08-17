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اصابات خلال شجار عائلي عنيف في مدينة رهط



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول شجار عنيف بمشاركة العديد من عائلتين في الحي 18 في مدينة رهط.

قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وفرقت المتشاجرين.

خلال الحادث أصيب شرطيين باصابات طفيفة وإحتاجا إلى علاج طبي.

سوف يستمر تواجد افراد الشرطة في مكان الحادث وفق الحاجة.





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