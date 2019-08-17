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اصابة خطيرة في حادث طرق مروع مدخل كابول



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وقع مساء امس الجمعة حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية مدخل بلدة كابول مما ادى الى اصابة شخص بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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