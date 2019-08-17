الشرطة, تعتدي, على, النائب, عوفر, كسيف, خلال, مظاهرة, في, الشيخ, جراح,

اعتدت قوات الشرطة على النائب عوفر كسيف (الجبهة – القائمة المشتركة) خلال مظاهرة في الشيخ جراح في القدس احتجاجًا على التوسع الاستيطاني وعمليات التهجير والتهويد التي يتعرض لها الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وشارك في المظاهرة العشرات من نشطاء السلام ومواطنين من الشيخ جراح الذين عبروا عن استياءهم من الاستهداف الذي يتعرض له أهالي الحي.وجاء الاعتداء على النائب كسيف بعد أن قام برفع العلم الفلسطيني الأمر الذي أثار حفيظة رجال الشرطة الإسرائيلية ودفعهم للهجوم على النائب بحجة أن ذلك مخالف للقانون كما قاموا باعتقال مساعده البرلماني.وفي تعقيبه على ذلك قال كسيف:" يبدو أن أردان قام بتوجيه تعليماته التي تمنع رفع العلم الفلسطيني، على الرغم من أن الأمر لا يمنعه القانون". وأضاف:" قاموا باعتقال مستشاري البرلماني ومهاجمتي بعنف، لكننا سنعود للشيخ جراح لمحاربة هذا المد الاستيطاني، وسنرفع الأعلام الفلسطينية التي تعبّر عن الحل الوحيد القائم لإحقاق السلام العادل والشامل والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل".