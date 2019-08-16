تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-16 22:10:15 نصر الله يتوعد اسرائيل بحضور بث مباشر لتدمير ألويتها العسكرية "إذا دخلت لبنان" |  2019-08-16 22:07:25 صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني |  2019-08-16 18:39:42 النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل |  2019-08-16 18:13:51 عرابة تستقبل الفوج الثاني لحجاجها بالعناق والبهجة |  2019-08-16 15:30:41 اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض |  2019-08-16 15:27:19 إصابة شاب وشابة بجراح خطيرة ومتوسطة في عملية دهس جنوبي بيت لحم |  2019-08-16 13:38:22 الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل |  2019-08-16 13:26:58 إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة |  2019-08-16 14:00:39 علماء يكتشفون عضوا جديدا تحت الجلد! |  2019-08-16 12:00:43 ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا |  2019-08-16 12:00:14 خبراء يحذرون من الزيتون المملح!! |  2019-08-16 12:00:23 زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية |  2019-08-16 12:00:37 اعتقال والد 39 عاما من اللد بشبهة التنكيل بطفليه |  2019-08-16 11:06:19 طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين |  2019-08-16 10:59:54 فيديو وصور - الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل الشاب عاطف أبو عاذرة دهسا خلال شجار في رهط |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصر الله يتوعد اسرائيل بحضور بث مباشر لتدمير ألويتها العسكرية "إذا دخلت لبنان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية "إذا دخلت لبنان".



وفي كلمة له في الذكرى الـ 13 لحرب تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أكد نصر الله أن الإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أميركا أوصلته إلى الحرب".


واعتبر حسن نصر الله أن القرار في حرب تموز 2006 كان أميركياً ومشروع تصفية المقاومة كان مشروعاً أميركياً، وأن "إسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب".


وشدد نصر الله أن حرب تموز كانت حرباً مكملة للغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، وأن من أهدافها إسقاط المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ونظام الرئيس السوري بشار الأسد وعزل إيران".


وتابع نصر الله "الحرب توقفت لسبب وحيد هو إدراك الأميركي والإسرائيلي لفشلهما.. ولو واصلت إسرائيل عدوان تموز، كانت تدرك أنها تتجه إلى كارثة عظيمة"، وكشف في هذا المقام أن بعض الأطراف العربية "فضلت انتظار أسبوعين على أمل أن تحقق إسرائيل أهدافها"، وأن ما فرض على حزب الله القبول بوقف الحرب هو الوضع الإنساني والاجتماعي خلال العدوان.


ونقل نصر الله عن مسؤول دبلوماسي عربي أن جون بولتون أبلغ أطرافاً عرباً في نيويورك بأن الحرب لن تقف إلا "بسحق حزب الله" وتسليم سلاحه، ولكن بعد فشل "إسرائيل" في تحقيق أهدافها، شدد مندوب إسرائيلي على ضرورة وقف الحرب وبولتون طالب بذلك، بحسب المسؤول العربي.


وأوضح نصر الله في هذا الأمر أن الإسرائيليين تنازلوا عن الكثير من الشروط التي فرضوها في بداية المفاوضات التي سبقت وقف الحرب، وأضاف "ما أوقف الحرب هو قوة لبنان وقوة المقاومة وقوة المعادلة الذهبية ولا أحد يمنّ علينا بذلك".


وشدد نصر الله على أن ما تمتلكه المقاومة اليوم "لا يقاس أبداً بما كانت تمتلكه في حرب تموز 2006"، وتابع "عملنا منذ حرب تموز على التدريب والتجربة والتطور".


وأكد نصر الله أن "حزب الله الذي أرادوا سحقه تحول إلى قوة ذات حضور إقليمي"، وأن المقاومة "استفادت من تجربة حرب تموز والقتال في مربع الصمود ووضعنا نظاماً مبدعاً للدفاع عن أرضنا".


وتوعد نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية "إذا دخلت لبنان"، وأضاف "إذا اعتديتم علينا فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة".


وعن الجيش الإسرائيلي أوضح نصر الله أن "الجيش البري الإسرائيلي ما زال غير قادر على القيام بعملية عسكرية برية ضد لبنان وكذلك مع غزة"، وأن "حرب تموز كشفت حقيقة إسرائيل ومسؤولوها يؤكدون أن جبهتهم الداخلية غير جاهزة للحرب"، وتابع "المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون أنهم ليسوا متيقنين من تحقيق أي نصر على لبنان بعد تجربة حرب تموز".


ورأى نصر الله أن "إسرائيل وحلفاءها أرادوا في حرب تموز إنهاء كل حالة المقاومة في المنطقة لكن بات لدينا اليوم جبهة ومحور مقاومة.. محور المقاومة يتصاعد ويكبر والعمليات الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس تؤكد ازدياد هذه المقاومة".


وعن الوضع في المنطقة أكد نصر الله أن "سوريا صمدت، وها هي تسير نحو النصر النهائي، وكذلك العراق الذي يمثل قلقاً لأميركا، وكل مساعي الأعداء فشلت في إسقاط جبهة المقاومة من فلسطين وسوريا إلى العراق واليمن وإيران".


وفاخر نصر الله في كلمته المتلفزة بأن حزب الله جزء من محور المقاومة الذي يمكن أن يُستند إليه لمنع الحروب في المنطقة، وأضاف "محور المقاومة من خلال تماسكه واستعداده للقتال هو الذي يمنع الحرب المدمرة في المنطقة.. وإسرائيل بدأت تأخذ في الحسبان أن أي حرب جديدة قد تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب محور المقاومة".


وفي الشأن الإيراني اعتبر الأمين العام لحزب الله أننا أمام إنجاز حقيقي وكبير في ضوء تراجع الحديث والضجيج الأميركي عن الحرب ضد إيران، مؤكداً أن "إيران اثبتت امتلاكها الشجاعة والدليل إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية واحتجاز الناقلة البريطانية".


وقال نصر الله إن الأميركيين اكتشفوا أنه لا يمكنهم الرهان على تقسيم النظام في إيران، وشدد على أن "الحرب على إيران تعني الحرب على كل محور المقاومة وأن كل المنطقة ستشتعل".


وأكد نصر الله أن اللاعبين الصغار في المنطقة أدركوا أن النار التي أرادوا إشعالها لن تحرق أصابعهم فقط بل وجوههم أيضاً.




كلمات متعلقة

نصر, الله, يتوعد, اسرائيل, بحضور, بث, مباشر, لتدمير, ألويتها, العسكرية, "إذا, دخلت, لبنان",

تابعونــا

النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل النائبة الأمريكية طليب ترفض شروط اسرائيل 2019-08-16 | 18:39:42

قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...

اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض اكتشاف ألماس عمره 4.5 مليار سنة من قلب الأرض 2019-08-16 | 15:30:41

اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410...

الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل 2019-08-16 | 13:38:22

أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...

إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة 2019-08-16 | 13:26:58

أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو...

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية 2019-08-16 | 12:00:23

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...

طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين 2019-08-16 | 11:06:19

نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي...

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الامريكيتين"طليب وعمر" من دخول فلسطين منظمة التحرير تدين منع النائبتين الامريكيتين"طليب وعمر" من دخول فلسطين 2019-08-16 | 09:07:44

ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان...

6دول تبدي استعدادا لاستقبال المهاجرين العالقين في المتوسط 6دول تبدي استعدادا لاستقبال المهاجرين العالقين في المتوسط 2019-08-16 | 09:01:29

أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين...

مقتل 46 شخصا جراء الفيضانات في السودان مقتل 46 شخصا جراء الفيضانات في السودان 2019-08-16 | 08:57:34

أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس الخميس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين،...

تموز 2019 الأشد حرارة على مستوى العالم منذ عام 1880 تموز 2019 الأشد حرارة على مستوى العالم منذ عام 1880 2019-08-16 | 08:55:52

قالت دائرة المحيطات والغلاف الجوي (NQAA) الأميركية، أمس الخميس، إن شهر تموز/ يوليو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6ادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا مصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابامطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسجلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةأورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة موسم الزيتون عرابة انطلاق رص الزيتون معاصر الاهالي المزارعون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com