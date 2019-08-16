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صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني



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احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن محمد صلاح تفوق على العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا بقائمة أغلى اللاعبين، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.


وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 230 مليون جنيه إسترليني، فيما حل صلاح في المركز الثاني بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني متقدما على كل من رحيم سترلينغ وليونيل ميسي وسانشو، وساديو ماني، وهاري كين، وفيرمينو وأنطوان غريزمان وليروي ساني على الترتيب.



في حين تراجعت القيمة السوقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى 108 ملايين جنيه إسترليني، في المركز الـ 20. فيما حل بول بوغبا ونيمار في المركزين الـ 16 والـ 17 على الترتيب، بعدما بلغت القيمة التسويقية لكلا منهما 114 مليون جنيه إسترليني.


واعتمدت الدراسة على عدة معايير، مثل: سن اللاعبين، والمركز، والأداء على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، والإنجازات مع الأندية والمنتخبات، ومستوى الدوريات.




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