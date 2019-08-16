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عرابة تستقبل الفوج الثاني لحجاجها بالعناق والبهجة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



استقبل اهالي عرابة حجاج الفوج الثاني بقيادة الحاج عايد نجار بعد ظهر اليوم وفي ساحة مسجد عمر ابن الخطاب شهدت عودة الحجاج واهالي في استقبالهم وما ان نزل الحجاج من الحافلة حتى بدا العناق والترحيب بعودهم بسلام وسط فرحة عارمة ومن المنتظر عودة الفوج الثالث من حجاج الطائرة يوم الاحد القادم .





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