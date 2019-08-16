إصابة, شاب, وشابة, بجراح, خطيرة, ومتوسطة, في, عملية, دهس, جنوبي, بيت, لحم,

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اعتقلت الشرطة احد سكان اللد في التاسعة والثلاثين من العمر بشبهة التنكيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم 27.7.19، تلقت...
من المتوقع ان يقدم وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس اليوم استقالته من منصبه الى...
عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "أمس الخميس 15.08.2019،...
طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص عالقين وصفت حالتهما بالخطيرة جراء حادث طرق...
وقع صباح اليوم الجمعة حادث طرق اسفر عن انقلاب سيارة على مفترق رغبا شارع عكا...
يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على...
" انطاليا هذا العام اغلى من اي فترة مضت , و50 % من الذين سافروا عن طريق مكتبنا خلال...
أعلنت وزارة الصحة ان مرض السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات بين الرجال والنساء في...
اليوم الجمعة 2019/08/16: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ اارتفاع طفيف اخر على...