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إصابة شاب وشابة بجراح خطيرة ومتوسطة في عملية دهس جنوبي بيت لحم



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أصيب مواطنان في عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم ,  هما شاب في السابعة عشرة من العمر وصفت حالته بالخطيرة وشابة في التاسعة عشرة من العمر وصفت حالتها بالمتوسطة بعد ان دهستهما سيارة على طريق رقم ستين. 


وقام طاقم من نجمة داود الحمراء بنقل المصابين الى مستشفى شعاريه تصيديق في القدس لتلقي العلاج الطبي.


وأفيد أن سائق السيارة دهس الاثنين بسيارته في محطة الباصات على طريق رقم ستين ثم انقلبت السيارة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وقامت قوة من الجيش تواجدت في المكان بإطلاق النار على السائق مما اسفر عن وفاته متأثرا بجراحه .




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