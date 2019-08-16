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الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بالمفاوضات مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع اسرائيل.



وبعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد الحريري "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "فيما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية".


واضاف للصحافيين "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيرا الى امكان "التوصل إلى قرار نهائي في الاشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".


ورحّب بومبيو الذي كان يقف الى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ "احراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة".


واضاف ان هذه المحادثات يجب ان تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب اسرائيل عام 2000.




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