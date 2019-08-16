ماني:, ميسي, يستحق, الكرة, الذهبية,

يرى السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، يستحق التتويج هذا العام بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم.

فقد قال ماني، في تصريح مقتضب نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس: "ميسي يستحق الكرة الذهبية".يُذكر أن ماني ليس النجم الأول في صفوف الريدز، الذي يتحدث عن أحقية "البرغوث" بالكرة الذهبية، حيث سبقه الهولندي فيرجيل فان ديك، أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي.وقال فان ديك، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام: "ميسي رغم عدم لعبه لنهائي دوري الأبطال هذا العام، لا زال أفضل لاعب في العالم، ويستحق ذلك".وقاد ماني ليفربول للإطاحة بميسي ورفاقه، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالانتصار برباعية نظيفة في لقاء الإياب، بعد الخسارة ذهابًا (3-0).وواصل الريدز نجاحاتهم على المستوى القاري، بالتتويج مساء أمس الأربعاء بكأس السوبر الأوروبي، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.