إسرائيل, تتراجع, وتوافق, على, طلب, رشيدة, طليب, الدخول, للضفة,

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أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...
قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...
نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي...
ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان...
أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين...
أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس الخميس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين،...
قالت دائرة المحيطات والغلاف الجوي (NQAA) الأميركية، أمس الخميس، إن شهر تموز/ يوليو...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معقباً على قرار حكومة نتنياهو بمنع عضوات...
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن قرار إسرائيل منع زيارة...
أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر...