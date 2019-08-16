إسرائيل, تتراجع, وتوافق, على, طلب, رشيدة, طليب, الدخول, للضفة,

أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو الكونغرس الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، للدخول إلى إسرائيل لزيارة جدتها في الضفة الغربية، "لدوافع إنسانية".

وأبرقت طليب إلى درعي، قائلة إن الزيارة التي تطمح لها، "قد تكون الفرصة الأخيرة لها لرؤية جدتها، وأنها ستحرص على الالتزام بالقيود المُقدّمة لها. ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل قرارا بشأن هذا الطلب، في الساعات القادمة. كما وعبّرت طليب في رسالتها، "بعدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل خلال الزيارة".وجاء ذلك بعد أن قررت إسرائيل منع طليب وزميلتها إلهان عمر من الحزب الديمقراطي المُعارض، من الدخول إلى أراضيها وإجراء زيارة للضفة الغربية.وأيد وزير امن الاحتلال غلعاد إردان الجمعة، الاستجابة لطلب طليب، علما أن مسؤولون إسرائيليون أكدوا الخميس، أنه إذا طلبت طليب الدخول إلى إسرائيل لرؤية ذويها، فسيتم الموافقة على طلبها.