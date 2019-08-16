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سعد لمجرد يصل المغرب بعد فترة على إحتجازه بفرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ إلى بلده المغرب بعد كشفه بالأمس عن أنه سيقوم بزيارة إلى هناك والتي هي الأولى من نوعها بعد فترة على إحتجازه داخل الأراضي الفرنسية ومنعه من السفر على إثر تهمة الإغتصاب التي يواجهها.



ونشر لمجرد صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها برفقة والديه وعلّق بالقول:"Home sweet home، الله على راحة بين احضان الوالدين، اللهم لك الحمد".


يشار إلى أن آخر أعمال لمجرد الديو الذي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان بعنوان "إنساي" والذي يحقق نجاحاً كبيراً.




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