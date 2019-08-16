زعيم, الديمقراطيين, بمجلس, الشيوخ:, منع, طليب, وعمر, سيؤدي, لإلحاق, الضرر, بالعلاقة, الأمريكية, الإسرائيلية,

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين الإسرائيليين الرجوع عن قرارهم بمنع زيارة النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر.

وقال شومر في بيان "هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما تحظى به إسرائيل من دعم في أمريكا... لا يوجد مجتمع ديمقراطي يخشى النقاش المنفتح.. سيشعر الكثير من المؤيدين بقوة لإسرائيل بخيبة أمل عميقة من هذا القرار الذي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الرجوع عنه".