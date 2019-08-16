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اعتقال والد 39 عاما من اللد بشبهة التنكيل بطفليه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




اعتقلت الشرطة احد سكان اللد في التاسعة والثلاثين من العمر بشبهة التنكيل بطفليه.


 وأحيل القاصران الى جهات الرفاه الاجتماعي.

من جهتها مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا اليوم  فترة اعتقاله.


الصورة توضيحية 




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