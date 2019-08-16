اعتقال, والد, 39, عاما, من, اللد, بشبهة, التنكيل, بطفليه,

اعتقلت الشرطة احد سكان اللد في التاسعة والثلاثين من العمر بشبهة التنكيل بطفليه.وأحيل القاصران الى جهات الرفاه الاجتماعي.من جهتها مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا اليوم فترة اعتقاله.

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