طليب:, منعي, علامة, ضعف, من, كشف, حقيقة, ما, يحدث, للفلسطينيين,

نشرت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صورة لجدتها المسنة، التي تقيم في الضفة الغربية، بعد إعلان اسرائيل عدم السماح لها وللنائبة إلهان عمر بدخول أراضيها الخميس.

وقالت طليب عبر صفحتها على (تويتر) معلقة على صورة جدتها: "قرار إسرائيل منع حفيدتها، وهي عضو كونغرس أمريكي، يعدّ علامة ضعف وخوف من كشف الحقيقة بشأن ما يحدث للفلسطينيين".