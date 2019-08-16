طليب:, منعي, علامة, ضعف, من, كشف, حقيقة, ما, يحدث, للفلسطينيين,

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قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الخميس، إن على المسؤولين...
ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان...
أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين...
أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس الخميس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين،...
قالت دائرة المحيطات والغلاف الجوي (NQAA) الأميركية، أمس الخميس، إن شهر تموز/ يوليو...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معقباً على قرار حكومة نتنياهو بمنع عضوات...
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن قرار إسرائيل منع زيارة...
أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر...
أقرت السلطات النيوزيلندية بأن منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، تمكن نتيجة إهمال...
هنأت منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافة موسم الحج...