فيديو وصور - الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل الشاب عاطف أبو عاذرة دهسا خلال شجار في رهط

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم 27.7.19، تلقت الشرطة بلاغ عن شجار عنيف بين عائلتين في مدينة رهط.

في الوقت نفسه اعلن مسؤولون طبيون عن وفاة شخص كان في مكان الحادث ، وفق الشبهات، أصابته سيارة.فور تلقي البلاغ سارعت قوات من الشرطة إلى المكان، واعادت النظام العام الى ما هو عليه وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث، حيث رصدت سيارة إسعاف تغادر المنطقة. فتم توقيفها، وبعد أن اتضح أن أحد المشتبهين المتورطين في حادثة الدهس كان مختباً في السيارة تم القاء القبض عليه.في نفس الليلة ، بعد تقيم الوضع، القيت مسؤولية التحقيق على الوحدة المركزية للتحقيق في مديرية النقب. في اطار التحقيق تم تمديد توقيف المشتبه من سكان رهط ، البالغ من العمر 23 عامًا ، من وقت لآخر على يد المحكمة للاشتباه به في دهس الضحية عمدا، وإصابة شخص اخر، والذ بالفرار من المكان دون ان يقدم المساعدة للمصابين وهو يقود سيارته بلا مبالاة.مع التقدم في التحقيق ، تبين وفق الشبهات أنه اثناء الشجار وصل المشتبه إلى منزله واستقل سيارة جيب باجيرو حيث تحضيره مسبقًا بعد ان تم طلائه بالوحل بهدف طمس هويته وعرقلة ومنع تشخيصه، فقد استقله المشتبه وقاده نحو الحشد المتشاجر ليدهس عمدا رجل وامرأة ومن ثم التف وعاد مرة ثانية، ويصعد على الرصيف وهو في طريق عودته إلى مكان الحادث، فتوقف إثر حادث ثقب العجلتين الخلفيتين للمركبة.في وقت لاحق هرب المشتبه إلى منزله وتم توقيفه أثناء محاولته للهرب من المكان وهو داخل سيارة إسعاف.مع نهاية التحقيق ، تم بناء قاعدة ادلة وقرائن ضد المشتبه لتقدم النيابة العامة ضده يوم 13-8 تصريح مدعٍ حول نيتها لتقدم ضده لاحقا لائحة اتهام ومن المتوقع اليوم أن تقدم النيابة العامة لواء الجنوب إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضده مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية.*"ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مكافحة ظواهر العنف، وفي هذه الحادثة، كما هو الحال في الحالات الأخرى ، تستخدم الشرطة أفضل الأدوات المتاحة لتجري نشاط ميداني حازم وعمل مهم في مجال التحقيق بهدف احالة المجرمين الى العدالة"*