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الوزير كاتس يقدم استقالته من منصبه اليوم لنتانياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يقدم وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس اليوم استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ويأتي ذلك على خلفية قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت المصادقة على تقديم لائحة اتهام بحق كاتس، تنسب اليه الاحتيال وخيانة الأمانة.




وقد سُلمت لائحة لاتهام الى رئيس الكنيست يولي ادلشتاين والوزير نفسه، ليحدد الأخير ما اذا كان معنيا بأن يوفر له المجلس التشريعي حصانة من تجريمه ام لا.




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