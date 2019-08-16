ضبط, اسلحة, وذخيرة, ومخدرات, في, طمرة, واعتقال, 3, مشتبهين,

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "أمس الخميس 15.08.2019، وخلال نشاط للشرطة بالتعاون مع وحدة جرس الحدود، للحد من ظاهرة حيازة السلاح، في مدينة طمرة، تم ضبط عبوة ناسفة في باحة منزل في البلدة، بالإضافة الى ذخيرة ومادة يُشتبه بأنها مخدرات ، بكميات ليست للإستعمال الشخصي. تم اعتقال 3 مشتبهين (24 و27 و25 عاما) من طمرة، وتم التحقيق معهم في مركز الشرطة، وسيتم اليوم الجمعة تقديمهم للمحكمة في حيفا ، للنظر بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية" .