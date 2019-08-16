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اصابتان خطيرتان بحادث مروع بين حافلة وسيارة في بئر السبع



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طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص عالقين وصفت حالتهما بالخطيرة جراء حادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية صباح اليوم الجمعة بالقرب من مجمع ايكيا في بئر السبع.


وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك.




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