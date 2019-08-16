3, اصابات, منها, متوسطة, جراء, انقلاب, سيارة, قرب, عكا,

وجاء في بيان صادر عن مايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءالقطرية :" طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالقين سيدة وطفلين "،حيث وصفت اصابة السيدة بالمتوسطة .

وقع صباح اليوم الجمعة حادث طرق اسفر عن انقلاب سيارة على مفترق رغبا شارع عكا نهاريا.

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