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3 اصابات منها متوسطة جراء انقلاب سيارة قرب عكا



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وقع صباح اليوم الجمعة حادث طرق اسفر عن انقلاب سيارة على مفترق رغبا شارع عكا نهاريا.


وجاء في بيان صادر عن مايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءالقطرية :" طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالقين سيدة وطفلين "، 


حيث وصفت اصابة السيدة بالمتوسطة .




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