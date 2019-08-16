الناصرة - وفاة نصرات خليل شحاده

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الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة ينعيان فاروق حكيم 2019-08-16 | 08:58:11 ينعى الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، فاروق حكيم، أبو المنذر، الذي رحل...

عرابة - وفاة المربي محمد يوسف ياسين (ابو يوسف ) 2019-08-15 | 14:24:12 انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة المربي محمد يوسف عوض ياسين ابو يوسف عم...

سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة 2019-08-15 | 07:34:49 توفي فجر اليوم الخميس في مدينة سخنين طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "أبو خالد" عن عمر...

فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال 2019-08-06 | 09:38:25 فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15...

عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح 2019-07-22 | 22:58:48 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...

عرابة - وفاة الحاجة رسمية محمد بكرية والدة الاعلامي محمد بكرية 2019-07-17 | 09:37:39 "كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...

الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله 2019-07-16 | 11:10:13 انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة الحاجة سمية عبدالغني موعد قراقرة ام...

حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية 2019-07-15 | 11:50:07 غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها...

الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله 2019-07-09 | 10:57:01 . . انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي...