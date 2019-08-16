برشلونة, يغري, سان, جيرمان, بنجم, جديد, لاستعادة, نيمار,

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة...
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الخميس، القائمة النهائية لجائزة...
حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطه لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال...
أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم، عقب التتويج بكأس...
كشفت تقارير إسبانية عن موعد عودة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة إلى...
ظفر ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة لقدم، بعد فوزه على مواطنه تشيلسي 5-4...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب...
مازال مستقبل بول بوجبا في مانشستر يونايتد غير واضح، رغم خوضه أولى جولات...
أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي،...