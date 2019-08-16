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برشلونة يغري سان جيرمان بنجم جديد لاستعادة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رمى نادي برشلونة بورقة جديدة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكشفت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة البارسا، عرضت لاعبًا جديدًا في الصفقة التبادلية إضافة إلى كوتينيو، وهو لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال إضافة إلى 60 مليون يورو.


وأضافت أن هذا العرض لم يلق قبول مسؤولي بي إس جي، ويعد خارج حدود خارطة الطريق التي يتبعها ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي.


وأوضحت أن القيمة السوقية لفيدال توازي 15 مليون يورو، في الوقت الذي تصر إدارة سان جيرمان على تقاضي 100 مليون يورو ضمن الصفقة التبادلية.


وأكدت لو باريزيان أن كوتينيو يعد حلقة الاتفاق الوحيدة بين جميع الأطراف في هذه الصفقة التبادلية، في ظل سعي مسؤولي البارسا لإتمام صفقة استعادة نيمار قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر / أيلول المقبل.


وذكرت أيضًا أن هناك ورقة وحيدة ربما تخفض المطالب المالية للنادي الباريسي في الصفقة التبادلية، وهي دمج الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.




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