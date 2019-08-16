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وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضعت حاجة سورية شابة، 4 توائم دفعة واحدة، في أحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة، خلال تواجدها هناك لأداء مناسك الحج، في حالة نادرة قلما تشهدها البقاع المقدسة.



وكانت الشابة التي تبلغ من العمر 23 عامًا، برفقة زوجها في الحرم المكي عندما فاجأتها آلام المخاض، ليتم نقلها إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، حيث أجريت لها هناك عملية قيصرية أسفرت عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

 
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن حمل الأم استمر 34 أسبوعًا فقط، فيما تم نقل المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300 و 1800 غرام.


ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن اثنين من التوائم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.


ولم تكشف العائلة عن أسماء المواليد الجدد الذين أصبحوا من مشاهير حج هذا العام مع تداول أخبار ولادتهم على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.


من جهة أخرى رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ماتلقاه من استجابة سريعة للحالة و الرعاية الطبية لمواليده الأربعة و زوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.




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