تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-16 12:00:43 ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا |  2019-08-16 12:00:14 خبراء يحذرون من الزيتون المملح!! |  2019-08-16 12:00:23 زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: منع طليب وعمر سيؤدي لإلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية |  2019-08-16 12:00:37 اعتقال والد 39 عاما من اللد بشبهة التنكيل بطفليه |  2019-08-16 11:06:19 طليب: منعي علامة ضعف من كشف حقيقة ما يحدث للفلسطينيين |  2019-08-16 10:59:54 فيديو وصور - الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل الشاب عاطف أبو عاذرة دهسا خلال شجار في رهط |  2019-08-16 10:10:47 الوزير كاتس يقدم استقالته من منصبه اليوم لنتانياهو |  2019-08-16 10:09:14 ضبط اسلحة وذخيرة ومخدرات في طمرة واعتقال 3 مشتبهين |  2019-08-16 09:38:34 اصابتان خطيرتان بحادث مروع بين حافلة وسيارة في بئر السبع |  2019-08-16 09:22:54 3 اصابات منها متوسطة جراء انقلاب سيارة قرب عكا |  2019-08-16 09:17:28 الناصرة - وفاة نصرات خليل شحاده |  2019-08-16 09:13:28 وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي! |  2019-08-16 09:10:54 تحذير للآباء قبل الكارثة.. اقطعوا العنب لأطفالكم |  2019-08-16 09:07:44 منظمة التحرير تدين منع النائبتين الامريكيتين"طليب وعمر" من دخول فلسطين |  2019-08-16 09:05:15 غزة تستعد لجمعة "الشباب الفلسطيني" |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تحمي بياناتك الصوتية في هواتف آيفون ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصبحت مشكلة البيانات الصوتية إحدى أبرز المشكلات التي تقلق مستخدمي هواتف "آيفون" بعد الفضائح التي طالت شركة "آبل" بسبب انتهاكها لقوانين خصوصية المستخدمين.



بعد الأخبار التي تداولها العديد من وسائل الإعلام العالمية والتي أشارت إلى أن موظفي "آبل" يستمعون إلى بيانات المستخدمين الصوتية التي يحصلون عليها عبر مساعدات Siri، وبعد اتهامها بانتهاك قوانين  حقوق المستهلك، اضطرت "آبل" للاعتراف بالأمر، لكن مستخدمي هواتفها بات هاجسهم الأكبر كيف يحمون بياناتهم الشخصية من التطفل.


ولحماية تلك البيانات من الوصول إلى أي جهة ينصح خبراء التقنية بحذفها من هواتف "آيفون" ومنع وصولها إلى "آبل" وذلك باتباع بضع خطوات:


-الانتقال إلى إعدادات الهاتف.


- الضغط على خيار Siri & Search.


- تعطيل ميزة Siri.


ويمكن القيام بعملية مهمة أخرى عبر التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم قسم General، وبعدها الضغط على خيار لوحة المفاتيح Keyboard، ومن ثم إيقاف خيار Enable Dictation، لتوقيف لوحة المفاتيح في الهاتف عن استقبال الأوامر الصوتية.




كلمات متعلقة

كيف, تحمي, بياناتك, الصوتية, في, هواتف, آيفون, ؟,

تابعونــا

علماء يعيدون تركيب "عطر" كليوباترا علماء يعيدون تركيب "عطر" كليوباترا 2019-08-16 | 12:00:59

قال علماء إنهم تمكنوا من إعادة تركيب عطر يعتقدون أن أشهر فاتنات التاريخ،...

تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين 2019-08-15 | 11:55:26

قتل صبي إبن العشر سنوات بعدما سحبه ​تمساح​ مياه مالحة من مركبه في جنوب...

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك" فضيحة جديدة لـ"فيسبوك" 2019-08-15 | 09:12:56

تتوالى فضائح "فيسبوك" خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات...

"آيفون" يتراجع إلى المركز الرابع عالميا "آيفون" يتراجع إلى المركز الرابع عالميا 2019-08-11 | 07:42:49

تراجعت "أبل" في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة، وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية...

خلل "مروع" في "واتس آب" يعرض رسائلك للخطر خلل "مروع" في "واتس آب" يعرض رسائلك للخطر 2019-08-08 | 16:52:02

اكتُشف خلل في "واتس آب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة تتيح تحرير وتعديل رسائل...

حذاء كاد أن يتسبب في بتر ساق عارضة أزياء حذاء كاد أن يتسبب في بتر ساق عارضة أزياء 2019-08-08 | 13:00:53

كشفت عارضة الأزياء “جيما داوني”، البالغة من العمر 23 عامًا، أن زوج من الأحذية...

توقعات بعودة هذه الميزة إلى "آيفون" توقعات بعودة هذه الميزة إلى "آيفون" 2019-08-08 | 11:15:54

تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى...

الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي 2019-08-08 | 09:09:21

كشفت شركة سامسونج اللثام رسميا عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل...

سامسونج تكشف عن نسختين جديدتين من Galaxy Note 10 سامسونج تكشف عن نسختين جديدتين من Galaxy Note 10 2019-08-08 | 00:01:25

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين...

لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم 2019-08-07 | 15:17:39

قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات اطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة أم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة انقلاب سيارة حادث سيارة ذاتي اصابة سائقة متوسطة كفر قرعاصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com