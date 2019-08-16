تحذير, للآباء, قبل, الكارثة.., اقطعوا, العنب, لأطفالكم,

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حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...
تكيفت البكتيريا المسببة لالتهاب الأمعاء والقولون مع العيش في المستشفيات، ما ساعد...
كشفت دراسة أجرتها جامعة Leeds شملت 25 مشجعا، أن مشاهدة كرة القدم تساهم في خفض ضغط الدم...
بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم. ووفقا لبيانات...
تعد فاكهة "الغريب فروت" من أحد الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة،...
يكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية في ليتوانيا، ويعتمد أسلوب العلاج البديل على...
يساعد النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات البطيئة الهضم على تخفيض مستوى...
إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمرينات الرياضية لا يساعد فقط محيط خصرك. فقد...
قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...
يتسبب نقص فيتامين D في جسم الإنسان بنتائج صعبة جدا، منها وجع في العظام وشعور بضعف...