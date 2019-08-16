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منظمة التحرير تدين منع النائبتين الامريكيتين"طليب وعمر" من دخول فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي منع السلطات الاسرائيلية النائبتين في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الاراضي الفلسطينية وزيارة المسجد الاقصى .



وقال التميمي في بيان صدر عنه اليوم الخميس ان حجة نتنياهو في منع النائبتين الامريكيتين من دخول فلسطين تؤكد عنصرية "اسرائيل" وهشاشة النظام السياسي فيها  وانعكاس لحالة الخوف والرعب من التغطية الاعلامية التي سترافق زيارتهن للمسجد الاقصى واعلانهم التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد بفعل الاحتلال وجرائمه.




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