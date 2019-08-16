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غزة تستعد لجمعة "الشباب الفلسطيني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.


وبينت في تصريح لها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.


وكانت الهيئة ألغت مسيرات العودة للأسبوع الماضي وقررت أن تقتصر فعالياتها على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيمي ملكة (شرق غزة)، والعودة شرق خانيونس يوم الأحد الماضي.




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