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بدر عفيفي : الرحلات لأنطاليا أغلى من أي فترة مضت و50% من المسافرين في العيد كانت وجهتهم تركيا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



" انطاليا هذا العام اغلى من اي فترة مضت , و50 % من الذين سافروا عن طريق مكتبنا خلال ايام عيد الاضحى , كانت وجهتهم تركيا بما في ذلك انطاليا واسطنبول وترابزون وازمير وبودروم ومارمرميس كووشاداسي وفتحية شيشمي , وذلك لكونها الأكثر قربا لعاداتنا اضافة الى العامل الجغرافي والقرب الاجتماعي الثقافي ".



هذا ما قاله بدر عفيفي مدير التسويق في شركة نزارين تورز – الناصرة في حديث للصنارة يوم أمس  الخميس في اعقاب الاقبال غير المتوقع على السفر خلال فترة العيد , حيث شهدت المعابر والمطارات عامة , وخاصة مطار اللد ومعبر طابا البري اقبالا غير مسبوق من حيث عدد الرحلات الجوية والبرية لقضاء عطلة العيد والصيف .


واضاف بدر عفيفي:"  فترة شهر 8 وخصوصا في منتصفه او اخره هي الفترة الاكثر طلبا في كل عام قبل افتتاح العام الدراسي ,  اضافة الى انه تزامن ذلك مع فترة عيد الاضحى المبارك فكان الاقبال كبير جدا ومتوقع ".


وعن الرحلات الاكثر طلبا قال عفيفي :"  اكثر الرحلات طلبا هي الرحلات التي تسمى ب  (رحلة قريبة) وهي الاردن ومصر وتركيا ولهذا فقد عملنا طيلة هذه الفترة على تحضير رحلات منظمة للعائلات ,  وكان الاقبال عليها هذا العام بشكل واضح , حيث كانت رحلات منظمة مع مرشدين من مكتبنا  , كما كانت رحلات عائلية لغرب وشرق اوروبا  , ورحلات  بحرية الت لاقت اقبالا كبيرا هي الأخرى .


وعمّا حدث من خلل في مطار اللد في جهاز نقل الحقائب وكيفية تعامل وتصرف السياح والمسافرين مع الامر تابع عفيفي :" أي تأخير في مواعيد الطيران أو في وصول الحقائب مرتبط بالمطار وفي مثل هذه الحالات نبحث عن افضل حل وتعويض من شركات الطيران ".


وعن الإقبال الكبير على تركيا بشكل عام انهى عفيفي :" السبب هو عادات قريبة جدا من عاداتنا  , الاكل الحلال , اضافة الى ان تركيا دولة كبيرة وتستثمر في السياحة , قريبة جدا من  ثقافتنا , علما ان  انطاليا هذا العام اغلى من اي فترة مضت ولهذا بحثنا عن اماكن اخرى تشبهها مثل (كوداشاسي- قرب ازمير) ومرمريس لتكون اسعارها مقبولة على العائلات من اصحاب الدخل المتوسط ايضا "..


هذا وشهد معبر طابا يوم السبت ومساء يوم الأحد ازدحاما كبيرا من المسافرين الى فنادق ومنتجعات طابا وشرم الشيخ ، حيث سافر آلاف الأفراد ومئات  العائلات من المواطنين العرب في البلاد من مختلف الإنتماءات  وليس فقط المحتفلين بالعيد، مستغلين أيام العطلة الطويلة، لقضائها في منتجعات سيناء المصرية.




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