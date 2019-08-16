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السرطان سبب الوفيات الرئيسي في البلاد



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أعلنت وزارة الصحة ان مرض السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات بين الرجال والنساء في البلاد .


ووفقا للمعطيات فإن السرطان هو سبب الوفيات الرئيسي منذ عام 1999 ، وفي السنوات 2014 حتى 2016 كان سبب الوفيات بين النساء من جيل 15 حتى 74 وعند الرجال من جيل 25 فما فوق. في عام 2016 كانت ربع الوفيات بسبب السرطان. والسبب الثاني للوفيات هو امراض القلب.


واحتلت المرتبة الثالثة والرابعة أمراض الاوعية الدموية بالمخ والسكري بترتيب عكسي بين الرجال والنساء.




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