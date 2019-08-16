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الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة ينعيان فاروق حكيم



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ينعى الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، فاروق حكيم، أبو المنذر، الذي رحل عنا في الليلة الماضية، عن عمر ناهز 85 عاما، قضى جله في العمل السياسي والشعبي، والتضحية من أجل أهل بلده وشعبه، حتى آخر أيام حياته.



انخرط  في وقت مبكر في العمل السياسي، بانضمامه الى صفوف الحزب الشيوعي. وفي العام 1974 كان من مؤسسي لجنة التجار والحرفيين، إحدى مركبات جبهة الناصرة الديمقراطية عند تأسيسها. ولسنوات عديدة كان عضوا في الهيئات القيادية لجبهة الناصرة، وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، وناشطا بارزا في النضالات الشعبية والسياسية.


وسيسجى جثمان أبو المنذر في ساعات ظهر اليوم الجمعة في قاعة البشارة، في باحة كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس. وستبدأ مراسم الجنازة، عند الساعة الرابعة، ومن ثم الى مثواه الأخير.




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