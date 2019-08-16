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مقتل 46 شخصا جراء الفيضانات في السودان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس الخميس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.



وذكرت الوزارة، أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول"، مشيرة إلى أن آلاف المنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.


وتسببت الأمطار كذلك، بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، وبتضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.




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