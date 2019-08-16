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الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة



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اليوم الجمعة 2019/08/16: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ اارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.


الاحد 2019/08/18: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.




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