الطقس:, أجواء, حارة..وارتفاع, على, درجات, الحرارة,

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عقبت النائبة توما-سليمان على قرار الحكومة منع عضوات الكونغرس الامريكي الحان عمر...
لقي الشاب سعيد الشمالي من الرملة مصرعه مساء اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من الرامة بعد العثور على...
قام قائد سلطة الاطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي بزيارة معايدة بمناسبة عيد...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا على انقاذ عالقة داخل سيارة، بعد ان اجتازت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اعضاء المجلس إلى اجتماع...
اسفر حادث اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 باتجاه الشمال اليوم الخميس عن ازمة سير...
تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين بلدتي "بيت مئير"...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله...
نجح الطاقم الطبي في مستشفى رمبام (قسم الاطفال) هذا الاسبوع من اخراج قطعة بلاستيكية...