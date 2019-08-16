قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معقباً على قرار حكومة نتنياهو بمنع عضوات الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الأراضي الفلسطينية:"هم يكرهون إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهم".

وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر" : "إسرائيل" ستبدو ضعيفة إن سمحت لطليب وعمر بالدخول".