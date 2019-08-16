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ترامب : رشيدة والهان تكرهان إسرائيل واليهود .. و"إسرائيل" ستبدو ضعيفة إن سمحت لهما بالدخول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معقباً على قرار حكومة نتنياهو بمنع عضوات الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الأراضي الفلسطينية:"هم يكرهون إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهم".



وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر" : "إسرائيل" ستبدو ضعيفة إن سمحت لطليب وعمر بالدخول".






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