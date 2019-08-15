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جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الجمعة، في مستهل مشوار البلوجرانا في الليجا، والتي ستقام في ملعب "سان ماميس".

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، واستبعد فالفيردي الرباعي توديبو، وآرثر ميلو، وموسى واجي، وفيدال لأسباب فنية.
بينما ظهرت الصفقات الجديدة جريزمان وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج، وأيضًا لاعب فريق الشباب كارليس بيريز.
وضمت القائمة 19 لاعبًا هم:
تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ديمبلي، رافينيا، لينجليت، جريزمان، ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، وكارليس بيريز.
جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي




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