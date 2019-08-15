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نانسي بيلوسي تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار منع النائبتين الامريكيتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب ”مخيب للآمال بشدة“ ودعتها للتراجع عن القرار.  وقالت بيلوسي بحسب رويترز ”منع إسرائيل دخول النائبتين طليب وعمر مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة“.  بدوره، قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية ان "إن قرار إسرائيل منع عضوتي الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة والتصريحات التحريضية ضدهما يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".  أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع النائبتين في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين.  وقالت في بيان لها، الخميس، إن هذا القرار المعيب واللاأخلاقي من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف يعد صفعة للشعب الامريكي ويؤكد على عدم احترام اسرائيل للشعوب وممثليهم المنتخبين، كما انه يعتبر خروجا على جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية، واعتداءً على حق شعبنا في التواصل مع بقية العالم".  وكان الرئيس الامريكي ترامب دعا إسرائيل إلى منع دخول عضوتي الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، اللتين أعلنتا دعمهما لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.  ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "إذا سمحت إسرائيل بزيارة النائبة إلهان عمر، والنائبة رشيدة طليب، فسيكون هذا مظهر ضعف كبير من جانبها".وأضاف ترامب أنهما "تكرهان إسرائيل، وجميع الشعب اليهودي، ولا يمكن قول أي شيء أو فعل أي شيء يغير رأيهما ... إنهما عار".
نانسي بيلوسي تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار منع النائبتين الامريكيتين




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