تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 22:04:08 نانسي بيلوسي تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار منع النائبتين الامريكيتين |  2019-08-15 23:01:13 اجواء مشحونة في العيزرية بعد مقتل شابين في عملية القدس |  2019-08-15 21:42:24 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية |  2019-08-15 20:22:57 توما -سليمان :ترامب ونتنياهو توأمين لسياسة العنصرية والاحتلال |  2019-08-15 20:03:05 نجاح مهاجرات |  2019-08-15 19:58:12 مقتل سعيد الشمالي من الرملة خلال تشييع جثمان ابن عمه |  2019-08-15 17:00:42 ضبط مسروقات واسلحة في الرامة |  2019-08-15 16:57:11 نجم ليفربول ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في أوروبا |  2019-08-15 16:55:16 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ بزيارة معايدة بمناسبة عيد الاضحى في شفاعمرو وحيفا |  2019-08-15 16:53:50 انقلاب سيارة نحو منحدر بارتفاع ٤امتار |  2019-08-15 16:40:19 مجلس النواب الأردني يبحث الاثنين اقتحامات الأقصى |  2019-08-15 14:29:26 تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير |  2019-08-15 14:24:12 عرابة - وفاة المربي محمد يوسف ياسين (ابو يوسف ) |  2019-08-15 15:30:10 اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 وأزمة سير |  2019-08-15 13:23:38 اندلاع حريق في احراش بمنطقة قرب القدس |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجواء مشحونة في العيزرية بعد مقتل شابين في عملية القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ وابو رومي، من العيزرية، للحضور الى "معبر الزيتونة " شرق القدس.


واوضح هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن المخابرات استدعت افراد من عائلتي الفتيين نسيم مكافح ابو رومي وحمودة خضر الشيخ للحضور الفوري الى "معبر الزيتونة" والذي يفصل بلدة العيزرية عن مدينة القدس. 

واضاف حلبية ان عشرات الشبان الفلسطينيين انتشروا في شوارع بلدة العيزرية واغلقوا عدة شوارع لمنع اقتحام منزلي الفتيين في البلدة. 

ويشتبه بتنفيذ الفتيين الشيخ وابو رومي عملية طعن لاحد ضباط الشرطة عند باب السلسلة احد أبواب المسجد الاقصى المبارك من الخارج، واعلنت الشرطة عن استشهاد احدهما دون الاعلان عن هويته حتى اللحظة.

وفي هذه الأوقات تدور مواجهات عنيقة عند مفرق الجبل في بلدة ابو ديس.




كلمات متعلقة

اجواء, مشحونة, في, العيزرية, بعد, مقتل, شابين, في, عملية, القدس,

تابعونــا

كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة 2019-08-14 | 14:29:27

أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...

حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي 2019-08-14 | 11:34:27

أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي...

السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ 2019-08-14 | 07:00:20

قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...

الجيش الاسرائيلي:مقتل 4 مسلحين حاولوا التسلل من غزة الى إسرائيل الجيش الاسرائيلي:مقتل 4 مسلحين حاولوا التسلل من غزة الى إسرائيل 2019-08-10 | 11:57:01

في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش...

حماس: ايران ستنضم للمعركة اذا شنت اسرائيل عدواناً على غزة حماس: ايران ستنضم للمعركة اذا شنت اسرائيل عدواناً على غزة 2019-08-10 | 11:55:46

قال أحد قادة حركة "حماس" في قطاع غزة، إنه "إذا شنت إسرائيل عدواناً ضد القطاع، والذي...

إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى 2019-08-09 | 09:27:08

-أعلنت هيئات إسلامية، فجر اليوم، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى...

فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة 2019-08-08 | 17:30:34

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الخميس، برام الله، مع السفير...

اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة الإسرائيلية 2019-08-07 | 21:21:34

اعتقلت الشرطة اليوم فلسطينييْن اخريْن بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة...

الشرطة و الجامعة العربية الامريكية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون في جنين الشرطة و الجامعة العربية الامريكية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون في جنين 2019-08-07 | 18:24:57

وقع سيادة العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وممثلا لسيادة اللواء حازم عطا...

جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني 2019-08-06 | 22:54:59

اكدت دولة جنوب افريقيا مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل لجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر العمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك حريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com