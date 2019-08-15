اجواء, مشحونة, في, العيزرية, بعد, مقتل, شابين, في, عملية, القدس,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ وابو رومي، من العيزرية، للحضور الى "معبر الزيتونة " شرق القدس.

واوضح هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن المخابرات استدعت افراد من عائلتي الفتيين نسيم مكافح ابو رومي وحمودة خضر الشيخ للحضور الفوري الى "معبر الزيتونة" والذي يفصل بلدة العيزرية عن مدينة القدس.واضاف حلبية ان عشرات الشبان الفلسطينيين انتشروا في شوارع بلدة العيزرية واغلقوا عدة شوارع لمنع اقتحام منزلي الفتيين في البلدة.ويشتبه بتنفيذ الفتيين الشيخ وابو رومي عملية طعن لاحد ضباط الشرطة عند باب السلسلة احد أبواب المسجد الاقصى المبارك من الخارج، واعلنت الشرطة عن استشهاد احدهما دون الاعلان عن هويته حتى اللحظة.وفي هذه الأوقات تدور مواجهات عنيقة عند مفرق الجبل في بلدة ابو ديس.