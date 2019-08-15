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توما -سليمان :ترامب ونتنياهو توأمين لسياسة العنصرية والاحتلال



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عقبت النائبة توما-سليمان على قرار الحكومة منع عضوات الكونغرس الامريكي الحان عمر ورشيدة طالب من الدخول الى اسرائيل قائلة:  حكومة اليمين ترتجف خوفاً من امراتين شجاعتين لمعارضتهما الاحتلال. وهن يمثلن الرأي العام العالمي المعارض للاحتلال وللأستيطان والسياسات التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني .


ومن الجدير ذكره ان عضوات الكونغرس اللواتي يمثلن الاقليات في الولايات المتحدة الامريكية وكن قد تعرضن لهجوم قاس من الرئيس الامريكي ترامب على مواقفهن المجابهة لسياساته العنصرية . وكان ترامب قد توجه لبنيامين نتنياهو يطالبه بمراجعة القرار السابق الذي يسمح لعضوات الكونغرس بزيارة البلاد مما ادى الى اصدار قرار المنع .

وأضافت توما -سليمان :؟ان محاولة تقييد خطوات عضوات الكونجرس، هي خطوة أخرى لهجوم ترامب عليهن. وهذه المرة بواسطة نتنياهو. ان هذا الحلف  بين نتنياهو وترامب  هو حلف احتلال وعنصرية .

نتنياهو وترامب توأمان- كلاهما يحرضان على ممثلي الاقليات محاولين نزع الشرعية عنهم في بلادهم.

ونوهت النائبة توما-سليمان : ان قرار نتنياهو منع دخول عضوات الكونجرس عمر وطالب لإسرائيل هي وصمة عار على اسرائيل وعلى حكومة اليمين من ناحية ولكنه يكشف من جديد امام العالم سياسة حكومته الفاشية ويسلط الضوء عليها. لقد تلقى بيبي الاوامر من ترامب وقرر مشاركته حملة التحريض ضد الامرأتين الشجاعتين اللواتي تعارضن عنصرية ترامب والاحتلال الاسرائيلي.

وانهت النائبة ، ان لقائي المتوقع مع عضوة الكونجرس عمر للاسف لن يعقد كما كنا رتبناه للاسبوع القادم  في اسرائيل، لكن سنعمل على ان نعقده في مكان آخر. وفي المستقبل، عندما يسقط الاحتلال سوف نستقبل عضوات الكونغرس وجميع قوى السلام هنا ايضاً.
توما -سليمان :ترامب ونتنياهو توأمين لسياسة العنصرية والاحتلال




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