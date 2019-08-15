نجاح, مهاجرات,

الهان عمر ورشيدة طليب امرأتان وصلتا بقواهما واجتهادهما الى الكونڠرس الأمريكي حيث انتخبتهما شريحة كبيرة وقوية في أمريكا لتكونا سفيرتين وممثلتين لهذه الشريحة.نساء اليوم لسن نساء الماضي.. هاتان المرأتان تتحدثان عن العنصرية والفاشية وتتحديان هذه الحالات.ترامپ يطلب إلغاء اللعبة الديمقراطية ليمنعهما من الوصول الى القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى... هذه الديمقراطية التي يتغنى بها ترامپ تكشف فشلها لكونها مجرد لعبة فاشلة.نساء الكونڠرس اللواتي من أصول فلسطينية وأفريقية هنّ قدوات للمرأة الجبّارة التي تهز السرير بيد وتهز العالم بالأخرى ليسمعها وليعتبر من لا يعتبر... نساء طموحات يخططن ويدرسن المواقف ليصلن الى قمم النجاح.* * *أنتم لا تخجلون!!لا يوجد حتى ذرة من الخجل.. هذا الأسبوع وفي عيد الأضحى لم تسقط فقط اضاحي الخراف على المذابح بل سقط معها مواطنون عرب.. عيد وبأيّ حال عدت يا عيد؟؟!! بالتقتيل والشجار والرصاص والسكاكين!! لماذا لا تستعملون السيوف والهراوي بهدف التغيير والتجدد؟؟كم من المواطنين سيسقطون جراء الانتقام والتخلف..؟ وكأنها ثورة يتسلى بها بعض العرب في سماء بلادنا التي أصبحت حالكة.هذه الثورة هي حسرة, تتعاظم يومياً.. عادة ما يجري المجرمون وقطّاع الطرق وبعض الدول التي بينها حروب ضارية هدنة خلال الأعياد..أنتم لا تخجلون..* * *تلاميذ "شاطرين"ان التستر والسكوت عن تصرفات همجية يواجهها أي مسافر كان في المطارات, من قبل رجال الأمن, سواء في البلاد أو في الخارج, تبقينا في كابوس لا نستيقظ منه.في طريق العودة من مطار انطاليا يوم أمس الأول الأربعاء ذكرتني تصرفات رجال الأمن الأتراك خلال التفتيش بنفس الطريقة التي يتبعها الإسرائيليون.. تلاميذ شاطرين تعلّموها بنجاح.تفتيش الأطفال..!!!! حفيدي ابن العامين فقط جرى عليه تفتيش جسدي مثله مثل الكبار من الرجال والنساء.نحن, كباراً وأطفالاً, لسنا إرهابيين!! اعرفوها وأفهموها واعترفوا بها.. افهموها جيداً.. عيب!!* * *مجموعة الـ 20منتدى "مجموعة العشرين" يعقد سنوياً لنقاش وراحة شعوب الدول المشتركة. كل سنة في مكان مختلف. في منتجع فخم في انطاليا, حيث أمضيت عطلتي قبل أيام, عقد منتدى "مجموعة العشرين" اجتماعه السنوي عام 2015 حيث حظي المؤتمرون بكل أنواع الراحة والخدمات العامة والخاصة الى أبعد الحدود. الشيف التركي الشهير بوراك لم يتواجد هناك لأنّ بعض الدول كانت تحضر معها الطهاة الخاصة بها.. يعني غير الطهاة أيضاً ناقاتهم وماعزهم.. طبعاً لكي يفكروا جيداً وبشكل صحيح لمساعدة شعوبهم رغم أن مصالح شعوبهم ومقدساتها لم تخطر على بالهم بل كانت غائبة. إنهم ليسوا المذنبين.. الحق على الرفاهية التي يحظون بها.

ڤيدا مشعور