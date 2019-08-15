مقتل, سعيد, الشمالي, من, اارملة, خلال, تشييع, جثمان, ابن, عمه,

لقي الشاب سعيد الشمالي من الرملة مصرعه مساء اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار خلال تشييع جثمان ابن عمه معتز الشمالي الذي قتل فجر اليوم في المدينة .

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول اطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة مما اسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 24 عام.في وقت لاحق اعلن مشفى اساف هروفيه الذي اليه نقل المصاب عن وفاتة متأثراً بجراحه.قوة من الشرطة سارعت الى مكان الحادث.تواصلاً للبيان بشأن حادثة إطلاق النار في حي الجواريش، في مدينة الرملة.قوات من الشرطة تقوم بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.