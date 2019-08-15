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ضبط مسروقات واسلحة في الرامة



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اعتقلت الشرطة صباح اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من الرامة بعد العثور على مسدس وبندقية صيد ومسروقات وذخيرة خلال تفتيش في منزله .

وجاء في بيان الشرطة انها تعمل جاهدة على مكافحة العنف والجريمة وتستمر في محاربة السلاح في الوسط العربي , سيتم تقديم المشتبه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .




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