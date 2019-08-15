ضبط, مسروقات, واسلحة, في, الرامة,

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من الرامة بعد العثور على مسدس وبندقية صيد ومسروقات وذخيرة خلال تفتيش في منزله .

وجاء في بيان الشرطة انها تعمل جاهدة على مكافحة العنف والجريمة وتستمر في محاربة السلاح في الوسط العربي , سيتم تقديم المشتبه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .