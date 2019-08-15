ضبط, مسروقات, واسلحة, في, الرامة,

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لقي الشاب سعيد الشمالي من الرملة مصرعه مساء اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار...
قام قائد سلطة الاطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي بزيارة معايدة بمناسبة عيد...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا على انقاذ عالقة داخل سيارة، بعد ان اجتازت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اعضاء المجلس إلى اجتماع...
اسفر حادث اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 باتجاه الشمال اليوم الخميس عن ازمة سير...
تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين بلدتي "بيت مئير"...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله...
نجح الطاقم الطبي في مستشفى رمبام (قسم الاطفال) هذا الاسبوع من اخراج قطعة بلاستيكية...
علّقت حركة "حماس"، اليوم الخميس، على تهديدات رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني...
بأجواء أخوة ومحبة قام وفد من أبناء الطائفة المسيحية يتقدمهم ، النائب البطريركي في...