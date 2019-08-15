نجم, ليفربول, ينافس, رونالدو, وميسي, على, جائزة, الأفضل, في, أوروبا,

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الخميس، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

وضمت القائمة، الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).وقاد ليونيل ميسي برشلونة لتحقيق لقب الليجا، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف الدوري الإسباني، والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا.أما فان دايك فحقق رفقة ليفربول لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة لقيادة هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.وساعد رونالدو فريقه يوفنتوس على تحقيق لقبي الكالتشيو والسوبر الإيطالي، في أول موسم له بإيطاليا، بالإضافة إلى حصد لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، وجائزة هداف البطولة.